Morte di Noemi Impellizzeri, l'amico indagato: "Le ho chiesto distanza, l'ha presa come un rifiuto"

"Nell'ultimo messaggio mi ha scritto che sono stato una persona importante nella sua vita e che mi amava. Porto dentro rancore perché forse l'ho illusa in qualche modo", prosegue l'uomo, che poi ripercorre l'ultima videochiamata avuta con Noemi, circa 24 ore prima del ritrovamento, nel quale la 33enne gli avrebbe mostrato la corda per impiccarsi. "Parlava con serenità e freddezza, non sembrava che volesse fare un gesto di quel genere", ha spiegato.