Giallo Noemi, la sorella dell'amico indagato: "Abbiamo le prove di quello che dice mio fratello"

Pochi minuti prima dell'arrivo dei Ris nell'appartamento di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione - poi andata a fuoco - nel Catanese, a parlare a "Morning News" è la sorella di Tony, l'amico indagato. "Con l'indagine di oggi verrà fuori la verità e mio fratello uscirà da questo incubo, daremo risposta finalmente a tutti quelli che hanno parlato un po' troppo e gli chiederanno scusa" dice.
"Noemi l'ho vista solo due volte - prosegue la signora Pina - mio fratello mi diceva che era un'amica e che l'aiutava, più di questo non c'era. Mio fratello è innocente e non le avrebbe mai fatto del male, abbiamo le prove di quello che dice. Non lo so perché non ha chiamato subito i soccorsi quando l'ha trovata in casa ma ognuno reagisce in modo diverso" conclude.
Fuori l'abitazione per il sopralluogo dei Ris, c'è anche il padre di Noemi che ai microfoni di "Morning News" commenta: "Mia figlia non avrebbe mai fatto nulla del genere, amava la vita e le piaceva divertirsi. Non puntiamo il dito contro nessuno ma escludiamo il suicidio. Noi non l'abbiamo mai abbandonata come dice qualcuno, aveva una vita un po' sballata come tutti i giovani. Ai suoi tre figli abbiamo sempre badato noi insieme agli assistenti sociali. Noemi era diventata mamma troppo presto, a 18 anni ha avuto due gemelli e poi un'altra bambina, e questo gli è pesato".
E sull'amico indagato il signor Andrea aggiunge: "Lo conosciamo da una vita Tony, frequentava anche l'altra sorella. Come lo conosco io non avrebbe mai compiuto un gesto del genere, è una persona mite".