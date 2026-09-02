Giallo Noemi, la sorella dell'amico indagato: "Abbiamo le prove di quello che dice mio fratello"

Fuori l'abitazione per il sopralluogo dei Ris, c'è anche il padre di Noemi che ai microfoni di "Morning News" commenta: "Mia figlia non avrebbe mai fatto nulla del genere, amava la vita e le piaceva divertirsi. Non puntiamo il dito contro nessuno ma escludiamo il suicidio. Noi non l'abbiamo mai abbandonata come dice qualcuno, aveva una vita un po' sballata come tutti i giovani. Ai suoi tre figli abbiamo sempre badato noi insieme agli assistenti sociali. Noemi era diventata mamma troppo presto, a 18 anni ha avuto due gemelli e poi un'altra bambina, e questo gli è pesato".