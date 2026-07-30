No Tav, tre ordinanze urgenti: vietato campeggio, passamontagna e cortei a piedi

Come ha specificato nella misura Donato Cafagna, nonostante per ordinanze di questo genere sia necessaria una "comunicazione preventiva", in questo specifico caso è stato necessario fare un'eccezione alla regola. Dato che l'iniziativa organizzata dagli attivisti - proprio nei territori da anni teatro di scontri e di contese tra valligiani, antagonisti e Stato - ha inizio a partire dalla serata di giovedì per la durata di tre giorni, è stato necessario ricorrere a "ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". Al momento nel campeggio di frazione Traduerivi, a Susa, non sono presenti No Tav. La polizia sta presidiando l'area con agenti del reparto mobile e camionette. Le ordinanze del prefetto sono state esposte su un palo stradale.