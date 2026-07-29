Scontri No Tav in Val di Susa, restano in carcere i due tedeschi arrestati

Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione No Tav. Un giudice del tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.