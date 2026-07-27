Manifestazione No Tav, fermati quattro antagonisti stranieri

A più di 48 ore dagli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine, il capo della polizia Vittorio Pisani è in Val di Susa. Pisani è accompagnato dal questore di Torino, Massimo Gambino, e dal prefetto, Donato Cafagna. Insieme faranno un sopralluogo sul posto dove è avvenuta la guerriglia. Il capo della Polizia porterà la solidarietà ai colleghi impegnati a presidiare l'area. Nelle ultime ore sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine sulle strade della Val di Susa, nelle vicinanze della zona in cui si è svolto il campeggio organizzato nell'ambito del festival dell'"Alta felicità", promosso dal movimento No Tav, che è giunto quest'anno alla 10ima edizione.