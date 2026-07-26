la giornata di violenza

Manifestazione No Tav, scontri tra manifestanti e polizia: diversi feriti

Gli antagonisti hanno assaltato il cantiere dell'Alta Velocità, lanciando pietre e bombe carta contro la polizia, che ha sparato lacrimogeni

di Luigi Sironi
26 Lug 2026 - 13:03
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Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove i manifestanti No Tav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte dell'Alta velocità lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. I feriti tra carabinieri e polizia sono circa 60. La cronaca di una giornata di violenza. 

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