Manifestazione No Tav, scontri tra manifestanti e polizia: diversi feriti

Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove i manifestanti No Tav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte dell'Alta velocità lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. I feriti tra carabinieri e polizia sono circa 60. La cronaca di una giornata di violenza.