"Il racconto della maggior parte dei giornali e dei telegiornali è stato il solito dai tempi del primo G7, da Genova o anche da prima: ci sono i valligiani che volevano manifestare tranquillamente, poi arrivano i black bloc", ha spiegato Fissore. "Questa divisione è assolutamente falsa: se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sapreste che sono andati su in migliaia verso Chiomonte". L'attivista ha poi aggiunto: "Non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietre ai poliziotti, però le situazioni possono degenerare. L'entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa da tutti e questo è bene che lo sappiano, è meglio raccontarlo. Perché raccontare che noi siamo bravi, non facciamo queste cose, sono quelli che vengono da fuori che fanno questi gesti... Non è vero. Siamo tutti responsabili, casomai il problema è la risposta che danno. Noi andremo avanti e non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi: o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi, dipende dal senso morale e dal punto di vista".