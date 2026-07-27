Il ministro Piantedosi: "Le forze democratiche si distanzino dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato"

Che l'obiettivo della violenza siano le forze dell'ordine, secondo il ministro, lo "dimostrano i fatti". A Bologna, ha ricordato, "si è verificata una tragedia molto dolorosa. Il rispetto per il dolore che stanno vivendo i familiari impone anche di evitare strumentalizzazioni inopportune". Perché, aggiunge, "le forze di polizia in Italia dimostrano ogni giorno equilibrio e professionalità, compiendo innumerevoli atti di generosità e non di rado di vero e proprio eroismo. È da irresponsabili alimentare un odio nei loro confronti". Al sindaco Matteo Lepore, finito sotto scorta dopo le minacce ricevute, Pianteodsi ha espresso solidarietà. In conclusione, parlando del voto nel 2027, il ministro ha sottolineato come le elezioni siano l'occasione "per confrontare persone, programmi, idee". Il voto, quindi, a suo parere, "non deve essere lo scontro finale tra due eserciti che si fronteggiano in cagnesco".