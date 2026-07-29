In vista del nuovo avvio del campeggio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato al programma "4 di sera news" di Rete 4 un imponente dispositivo di sicurezza. "Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto", ha dichiarato, spiegando che sono stati predisposti specifici provvedimenti e divieti, tra cui quello di stazionare nelle aree vicine ai cantieri interessati.