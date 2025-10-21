Da Gaza a Firenze, neonata salvata al Meyer: aveva un tumore "eccezionale"

La piccola è arrivata in Italia, insieme alla famiglia, nella notte tra il 29 e il 30 settembre nell'ambito di un programma umanitario coordinato dalla Cross (Centrare Remota Operazioni Soccorso Sanitario) e dalla Prefettura di Firenze. Oltre alla neonata, il personale sanitario del Meyer si è preso cura dei parenti: sono stati accolti in una delle strutture dell'ospedale e affiancati da mediatori linguistici. La bambina palestinese è arrivata in condizioni cliniche gravi ed è stata operata non appena possibile. Adesso sta guadagnando progressivamente peso e sta meglio. "La ferita post-operatoria, data la dimensione del tumore, era inevitabilmente importante, ma sta migliorando giorno dopo giorno. Ci vorrà del tempo, ma non escludo che per la bambina possa andare tutto bene, e possa anche tornare a casa in futuro", ha spiegato Marco Moroni, responsabile della terapia intensiva del Meyer.