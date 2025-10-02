Gaza, ricercatori palestinesi arrivati in Italia: il primo già accolto all'Aquila

"L'Italia è stata la prima ad avviare un corridoio riservato agli universitari con l'obiettivo di formare la futura classe dirigente palestinese", ha detto con soddisfazione il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nella tarda serata di mercoledì due aerei provenienti da Amman hanno raggiunto l'Italia: uno a Ciampino e l'altro a Milano Linate. A bordo c'erano 70 palestinesi evacuati da Gaza: in parte studenti che verranno accolti nelle università italiane e un gruppo pronto a ricongiungersi con i familiari. "È previsto che un altro centinaio di universitari possa giungere in Italia. Siamo uno tra i primi Paesi al mondo nell’accoglienza dei rifugiati da Gaza. Sono gesti di solidarietà, frutto di tanta diplomazia e tanto lavoro sottotraccia", ha sottolineato Tajani.