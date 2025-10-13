Gaza, tragedia e destino incrociato: il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà

La notizia della morte di Saed è arrivata proprio nel giorno in cui si è conclusa una fase cruciale della trattativa tra Hamas e Israele per la liberazione di ostaggi e detenuti. Nella giornata del 13 ottobre, Israele ha rilasciato più di 1.700 detenuti palestinesi, mentre Hamas ha consegnato 20 ostaggi israeliani. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, tra i palestinesi liberati ci sarebbe anche il padre di Saed.

Fonti ufficiali israeliane non hanno fornito un elenco nominativo dei detenuti rilasciati. Tuttavia, il coordinamento tra le autorità religiose e le organizzazioni umanitarie presenti a Roma ha permesso di confermare che la liberazione dell'uomo è avvenuta nelle stesse ore in cui il figlio moriva in ospedale. I due non si sono potuti rivedere né parlare. L'uomo, al momento della scarcerazione, non era ancora stato informato del decesso del figlio.