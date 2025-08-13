Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica i raid su Gaza

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 677. L'Italia firma l'appello perché Israele conceda il pieno accesso a Gaza di tutti gli aiuti e perché operatori umanitari e Ong possano lavorare in sicurezza nell'enclave palestinese per aiutare i civili. Il documento è stato sottoscritto anche da Ue, Gb, Canada. Sulla situazione nella Striscia arriva l'allarme dell'Onu, secondo cui la malnutrizione acuta "sta aumentando "vertiginosamente, con oltre 300mila bambini a rischio grave". Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a i24 di sentirsi impegnato in una "missione storica e spirituale" e di essere "molto" legato alla visione della Grande Israele, che include territori destinati a un futuro stato palestinese e, possibilmente, anche aree oggi appartenenti alla Giordania e all'Egitto. Secondo alcuni media, Israele starebbe discutendo con il Sud Sudan della possibilità di reinsediare i palestinesi dalla Striscia di Gaza nel Paese africano devastato dalla guerra.