Media: "Tank di Israele avanzano verso il corridoio di Morag" | Netanyahu: "L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla da Hamas"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 675. Israele tira dritto sul piano d'attacco a Gaza malgrado le critiche internazionali. "Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas", dice Netanyahu. "Il calendario stabilito è abbastanza rapido, è il modo migliore per finire la guerra", aggiunge il premier, che poi se la prende con Onu e media: "Gli unici che stanno morendo di fame lì sono i nostri ostaggi". L'Onu denuncia: "Pericolosa escalation". Riunione del Consiglio di sicurezza, Londra e Parigi chiedono a Israele di fermarsi. Secondo alcuni media locali, i tank di Israele starebbero già avanzando verso la zona del corridoio di Morag. All'Angelus, Papa Leone ha rivolto un appello ai potenti del mondo perché lavorino per la pace e "non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace".