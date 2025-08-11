Media: "Tank di Israele avanzano verso il corridoio di Morag" | Netanyahu: "L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla da Hamas"

Gaza, le 5 condizioni di Netanyahu per porre fine alla guerra
Il premier ribadisce che l'operazione avrà tempi brevi perché "vogliamo la fine della guerra" e assicura: "Salvaguarderemo i civili". Papa Leone: "Il mondo rigetta la guerra, i leader non ignorino i più deboli"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 675. Israele tira dritto sul piano d'attacco a Gaza malgrado le critiche internazionali. "Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas", dice Netanyahu. "Il calendario stabilito è abbastanza rapido, è il modo migliore per finire la guerra", aggiunge il premier, che poi se la prende con Onu e media: "Gli unici che stanno morendo di fame lì sono i nostri ostaggi". L'Onu denuncia: "Pericolosa escalation". Riunione del Consiglio di sicurezza, Londra e Parigi chiedono a Israele di fermarsi. Secondo alcuni media locali, i tank di Israele starebbero già avanzando verso la zona del corridoio di Morag. All'Angelus, Papa Leone ha rivolto un appello ai potenti del mondo perché lavorino per la pace e "non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace".
Le forze armate israeliane Idf hanno reso noto di aver eliminato il "giornalista-terrorista" Anas al-Sharif nell'area di Gaza City, nel nord della Striscia. Lo riporta Ynet. Nella dichiarazione del portavoce dell'Idf si legge che "il terrorista ha mascherato la sua identità agendo sotto mentite spoglie, ma è stato" invece "a capo di una cellula di Hamas e ha promosso piani di lancio di razzi contro cittadini dello Stato di Israele e delle forze israeliane". Secondo la dichiarazione "l'Idf aveva già in precedenza rivelato informazioni di intelligence che confermavano la sua affiliazione militare con l'organizzazione terroristica di Hamas. I documenti confermano ancora una volta la sua attività terroristica, che al Jazeera ha tentato di smentire".
Fonti palestinesi hanno riferito che due giornalisti di al Jazeera sono stati uccisi in un "attacco aereo contro una tenda per giornalisti" di fronte all'ospedale Shifa, nel quartiere Rimal di Gaza City. Secondo quanto riportato i giornalisti uccisi sono Muhammad Karika e Anas al-Sharif, che da tempo seguivano le vicende nella Striscia di Gaza. Il canale Al-Aqsa di Hamas ha affermato che almeno quattro persone sono state uccise nell'attacco e diverse altre sono rimaste ferite.
