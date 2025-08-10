Gaza, centinaia di arresti a Londra durante le proteste pro-Pal | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 674. L’Italia, insieme a Germania, Gran Bretagna, Francia e altri cinque Paesi, ha firmato un documento che respinge “con forza” il piano israeliano di occupazione di Gaza e la nuova operazione militare annunciata dal governo Netanyahu. I ministri degli Esteri, tra cui Antonio Tajani, hanno ribadito la richiesta di un cessate il fuoco “immediato e permanente” e di una soluzione negoziata a due Stati. Anche la Russia ha condannato Israele, mentre a Tel Aviv migliaia di persone sono scese in piazza contro il premier. Nel frattempo, il primo carico di aiuti umanitari aviolanciati dall’Italia — cento tonnellate di cibo da consegnare in una settimana — è già arrivato sulla Striscia.