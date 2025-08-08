Chi è Eyal Zamir, il generale "ribelle" contrario al piano per l'occupazione di Gaza

"Continueremo a esprimere la nostra posizione senza paura, in modo concreto, indipendente e professionale", ha avvisato Zamir. L'esercito, ha aggiunto, "continuerà ad agire responsabilmente, con integrità e determinazione, pensando solo al bene del Paese e alla sua sicurezza". Poi è entrato nel dettaglio del piano di Netanyahu, sostenendo che "non esiste una risposta umanitaria per il milione di persone che Israele sposterà a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso". Zamir ha poi espresso preoccupazioni più ampie circa l'espansione delle operazioni militari, che avverrebbe a costo della vita dei soldati, esaurirebbe le risorse militari e porterebbe a gravi problemi umanitari e sanitari. "Un'operazione del genere potrebbe durare mesi, aggravando la pressione sull'esercito regolare e sulle riserve", ha sentenziato.