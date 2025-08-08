Occupazione di Gaza, cosa prevede il piano Netanyahu

Il (contestato) piano del premier israeliano Netanyahu per occupare Gaza comincia col rendere inoffensiva Hamas. La seconda fase prevede di riportare a casa gli ostaggi, vivi o morti che siano. Seguirà la smilitarizzazione di tutta la Striscia, ossia lo smembramento degli altri gruppi armati lì presenti, come Jihad islamica. Le ultime due tappe consistono nella presa del controllo da parte dei militari dello Stato ebraico, e infine nella consegna del potere a forze arabe, alternative però rispetto ad Hamas e all'Autorità nazionale palestinese che governa la Cisgiordania.