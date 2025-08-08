Logo Tgcom24
IL PROGETTO (CONTESTATO)

Occupazione di Gaza, cosa prevede il piano Netanyahu

Dall'occupazione di Gaza City alla consegna della Striscia a forze arabe: ecco tutte le tappe

di Paola Nurnberg
08 Ago 2025 - 12:45
Il (contestato) piano del premier israeliano Netanyahu per occupare Gaza comincia col rendere inoffensiva Hamas. La seconda fase prevede di riportare a casa gli ostaggi, vivi o morti che siano. Seguirà la smilitarizzazione di tutta la Striscia, ossia lo smembramento degli altri gruppi armati lì presenti, come Jihad islamica. Le ultime due tappe consistono nella presa del controllo da parte dei militari dello Stato ebraico, e infine nella consegna del potere a forze arabe, alternative però rispetto ad Hamas e all'Autorità nazionale palestinese che governa la Cisgiordania.

israele
gaza
netanyahu

