Hamas pronta a tornare al tavolo delle trattative | Netanyahu: "Israele vuole controllare Gaza ma non annetterla"

Decine di camion di aiuti entrati a Gaza, centinaia di persone in attesa del cibo
© Afp
© Afp
Riunione del gabinetto di sicurezza sulle prossime operazioni nella Striscia. Contrari l'opposizione, i riservisti e le famiglie degli ostaggidi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 672. Secondo il team di negoziatori di Israele Hamas sarebbe disposta a riprendere i colloqui. Intanto il premier Netanyahu ha precisato che Israele intende prendere il controllo di tutta la Striscia di Gaza per garantirne la sicurezza e rimuovere Hamas dalla regione, ma non ne cerca l'annessione. "Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci e garantendo agli abitanti di Gaza una vita dignitosa. Questo non è possibile con Hamas". Intanto si è tenuta la riunione del gabinetto di sicurezza per discutere le prossime operazioni nella Striscia di Gaza, inclusa l'occupazione militare dell'enclave. Il capo di Stato maggiore dell'Idf e altri generali continuano ad avvertire sui rischi dell'operazione. "La conquista di Gaza porterà Israele in un buco nero", è l'avvertimento dell'esercito. Contrarie anche l'opposizione e le famiglie degli ostaggi che hanno lanciato un appello chiedendo di fermare quella che definiscono "la decisione catastrofica" di occupare la Striscia.
© Afp
© Afp
Hamas ha avvertito che tratterebbe come "una forza 'occupante' legata a Israele" qualsiasi forza che venga creata con l'intenzione di governare il territorio della Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz. Hamas ha poi ribadito che il piano del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per far sì che Israele assuma il pieno controllo della Striscia di Gaza è "un palese colpo di stato" contro il processo negoziale e dimostra che vuole sacrificare gli ostaggi.
Commenti (0)