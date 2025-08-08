Hamas pronta a tornare al tavolo delle trattative | Netanyahu: "Israele vuole controllare Gaza ma non annetterla"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 672. Secondo il team di negoziatori di Israele Hamas sarebbe disposta a riprendere i colloqui. Intanto il premier Netanyahu ha precisato che Israele intende prendere il controllo di tutta la Striscia di Gaza per garantirne la sicurezza e rimuovere Hamas dalla regione, ma non ne cerca l'annessione. "Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci e garantendo agli abitanti di Gaza una vita dignitosa. Questo non è possibile con Hamas". Intanto si è tenuta la riunione del gabinetto di sicurezza per discutere le prossime operazioni nella Striscia di Gaza, inclusa l'occupazione militare dell'enclave. Il capo di Stato maggiore dell'Idf e altri generali continuano ad avvertire sui rischi dell'operazione. "La conquista di Gaza porterà Israele in un buco nero", è l'avvertimento dell'esercito. Contrarie anche l'opposizione e le famiglie degli ostaggi che hanno lanciato un appello chiedendo di fermare quella che definiscono "la decisione catastrofica" di occupare la Striscia.