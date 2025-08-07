Chi era Suleiman Obeid, il Pelé palestinese ucciso a Gaza

La carriera di Suleiman Obeid sarebbe probabilmente più ricordata se non fosse stato, oltre che per il luogo in cui è nato, anche per il momento in cui è vissuto: ha infatti aiutato la Palestina a diventare una nazionale rispettata e credibile, senza tuttavia poter partecipare agli ultimi momenti storici, che hanno aiutato a portare la causa palestinese anche sui campi da calcio. Suleiman ha infatti avuto un ruolo fondamentale per la prima leggendaria qualificazione dei suoi a una Coppa d'Asia, senza tuttavia riuscire a partecipare poi alla rassegna nel 2015. Stesso destino anche nel 2024, quando la Palestina arrivò addirittura agli ottavi della competizione continentale. In entrambi i casi la squadra era senza il suo Pelé ma non certo per ragioni strettamente calcistiche o legate alla personalità dell'attaccante. Nessun rapporto teso di Obeid con il selezionatore o con la federazione, il motivo era molto più serio e, come prevedibile, legato a motivi molto più importanti di quelli legati a un pallone che rotola.