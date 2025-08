Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 666. L'inviato Usa Steve Witkoff ha visitato Gaza per ispezione un centro distribuzione aiuti della Gaza Foundation a Rafah, mentre Washington si prepara a lanciare un nuovo piano per consegnare cibo alla Striscia. "Witkoff ha avuto incontri fantastici con molte persone, e l'incontro principale era sul cibo", ha spiegato Donald Trump riguardo la sua missione. "Ha avuto un incontro su come dare da mangiare alla gente, ed è quello che vogliamo", ha detto il presidente. Intanto, fonti ospedaliere nella Striscia dicono ad Al Jazeera che, nelle ultime ore, almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in nuovi attacchi dell'esercito israeliano a Gaza. Il ministro Crosetto annuncia che anche l'Italia lancerà aiuti umanitari su Gaza a partire dal 9 agosto. E il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella: "Non uccidiamo indiscriminatamente".