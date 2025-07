Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 665. A Gerusalemme l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato il primo ministro Benyamin Netanyahu. Dalle indiscrezioni "si starebbe consolidando un'intesa tra Israele e Usa secondo cui, di fronte all'intransigenza di Hamas, bisogna passare da un piano per il rilascio parziale degli ostaggi a un altro per la liberazione di tutti i rapiti, il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia. Non ci saranno più accordi parziali". Intanto, dopo la Francia e il Regno Unito, anche il Canada ha annunciato che a settembre riconoscerà lo Stato palestinese. La vicepresidente esecutiva Ue Ribera dice che a Gaza "stiamo assistendo a uno spettacolo intollerabile e inumano. Le immagini delle persone che muoiono di fame nella Striscia ricordano la liberazione di Auschwitz". Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sente il primo ministro dell'Anp Mohammad Mustafa e annuncia una nuova evacuazione di bambini palestinesi malati con relativi accompagnatori, per un totale di 50 persone e lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'acquisto di beni alimentari.