Brian Eno scende in campo per Gaza e la Palestina. L'artista è infatti il promotere e organizzatore di un grande evento, Together for Palestine, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie della Striscia, che si terrà il 17 settembre alla Wembley Arena e il cui intero ricavato sarà destinato direttamente agli aiuti umanitari per i palestinesi.