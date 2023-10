Brian Eno a Venezia, Leone d'oro alla carriera e dal vivo con la sua opera "Ships"

Per mettere in scena "Ships", insieme ad altri brani della sua carriera, Brian Eno è andato a scegliere un'orchestra inventata da un ballerino che ha praticamente coreografato col suo corpo la direzione. Bella storia quella di Kristjan Järvi che ha inventato un ensemble di giovani col comune denominatore di nascere affacciati su un mare nero e crudele come il Baltico, ideale per un'opera cupa ambientata nei fondali marini in un immaginario Titanic ai tempi della prima guerra mondiale. Danesi, estoni, finlandesi, lettoni, norvegesi, polacchi, russi, svedesi, che suonano in piedi e si muovono sul palco, hanno saputo a poco a poco avvolgere il pubblico, onda dopo onda come una vera band rock.

Perché Eno è uno che di rock un po' se ne intende. Dopo aver creato le atmosfere glam dei Roxy Music col suo sintetizzatore diventa il più importante arrangiatore della storia contemporanea dopo George Martin. E' lui a inventare la new wave con i Talking Heads. Ed è lui che per sollevare la voce di un David Bowie in crisi etilica e non solo, spara i microfoni per creare il secondo giro di "Heroes" nella Berlino del '77. Poi prende una ruggente e un po' ruspante band irlandese e la trasforma, a partire da "The Joshua Tree", considerato dalla critica uno dei più importanti album della storia del rock, nella più importante realtà musicale di fine millennio. Nel tempo libero inventa l'ambient music, sottofondo definitivo di luoghi e non luoghi del nostro tempo.

Il concerto di Eno è stato un altro dei momenti grandiosi offerti da questa edizione della rassegna che nell'ultimo quarto di secolo è andata crescendo grazie anche alla stabilità e capacità manageriale dei suoi presidenti. Pensiamo all'ex ministro Paolo Baratta, che l'ha diretta per un ventennio per passarla al produttore cinematografico Roberto Cicutto. Le cronache riportano del suo spoilicenziamento a vantaggio di un'intellettuale più organico all'attuale governo. Sarebbe un peccato, non per le idee del suo successore, ma perché la direzione della Biennale è qualcosa di diverso da un festival, assomiglia più alla gestione di un ecosistema complesso e delicato come è il territorio che la ospita. Un territorio e una storia artistica che hanno bisogno di continuità per continuare a garantire il livello artistico raggiunto.