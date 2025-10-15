Ospedali da campo, case prefabbricate e un ateneo: il piano dell'Italia per Gaza

Il governo italiano è al lavoro per definire il piano per la prima fase del dopoguerra nella Striscia di Gaza, un programma che coinvolge diversi ministeri con proposte coordinate dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’intervento punta a soddisfare innanzitutto i bisogni primari della popolazione, ma guarda anche alla formazione e al rafforzamento delle istituzioni palestinesi. In questo quadro, la Farnesina avvierà una prima missione tecnica tra Israele, Cisgiordania e Giordania per un confronto operativo con le autorità locali e con le agenzie delle Nazioni Unite presenti nell’area.