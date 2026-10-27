Napoli, arrestati i presunti responsabili dell'omicidio di Mariano Bacio Terracino

Secondo la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia, Culiersi avrebbe avuto il compito di guidare il ciclomotore sul quale viaggiava l'esecutore materiale dell'omicidio. Pecorelli, già detenuto al regime del 41 bis, è invece accusato di aver ideato e organizzato il delitto, curando la preparazione dell'agguato e i collegamenti tra le persone coinvolte. Culiersi era tornato in libertà appena undici giorni prima dell'arresto, dopo aver terminato di scontare una precedente condanna nel carcere di San Gimignano il 16 ottobre. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno delineato il possibile coinvolgimento di più persone, tra cui una terza, nel frattempo deceduta, e altri soggetti non ancora identificati.