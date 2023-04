Napoli, mafia e voto di scambio: 18 arrestati, anche il sindaco di Melito

Le indagini, svolte dalla Dia di Napoli e coordinate dalla Dda, sono scaturite dalle notizie emerse sull'interesse della criminalità organizzata a inserirsi nelle elezioni del sindaco e sul rinnovo del Consiglio comunale di Melito. Secondo il gip, sarebbero emersi gravi indizi sull'esistenza di un accordo già in occasione della prima tornata di votazioni, il 3-4 ottobre 2021, ta esponenti della criminalità organizzata operante nel territorio e alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco avversario (quest'ultimo non indagato).

Pressioni e intimidazioni

Avrebbero accettato la promessa, da parte dei referenti dell'organizzazione criminale, di procurare alla coalizione e allo stesso candidato sindaco i voti degli appartenenti al clan, dei soggetti a esso legati e dei residenti del rione popolare destinatari di pressioni e intimidazioni, in cambio dell'erogazione di somme di denaro nonché della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione camorristica. "In questa fase - riferisce la Dia - sarebbe stato persino impedito l'esercizio dei diritti politici di una candidata al Consiglio comunale costretta, con gravi minacce, quali l'allontanamento dall'abitazione o la chiusura dell'esercizio commerciale, a svolgere campagna elettorale non per sé ma per un candidato dell'opposta coalizione gradito al clan".