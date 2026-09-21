DIVERSI I REATI IPOTIZZATI NEI CONFRONTI DEI FERMATI

Camorra, blitz dei carabinieri a Caivano e Casoria: 34 arresti

La misura cautelare eseguita dai militari dell'Arma è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea

21 Set 2026 - 08:50
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Carabinieri

© Carabinieri

Operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel Napoletano. Dalle prime luci dell'alba di lunedì, i militari dell'Arma del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
caivano
casoria
arresti
carabinieri
napoli

Sullo stesso tema