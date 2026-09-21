Camorra, blitz dei carabinieri a Caivano e Casoria: 34 arresti

Operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel Napoletano. Dalle prime luci dell'alba di lunedì, i militari dell'Arma del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.