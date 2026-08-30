Napoli, ucciso il boss della camorra Raffaele Afeltra

L'agguato, stando a quanto emerso, sarebbe avvenuto in un terreno di proprietà del boss sui monti Lattari. Conosciuto come "O' burraccione", Afeltra era tornato in libertà dopo una recente detenzione. Nel 2019 si era consegnato alle autorità dopo una breve latitanza e aveva, da allora, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra. Da tre anni, tuttavia, era di nuovo a piede libero. Ora gli inquirenti stanno scavando nel suo passato per fare luce sull'efferato omicidio.