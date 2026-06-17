Napoli, due sicari sparano per strada: ucciso il 48enne Antonio Mauro | Il terrore dei passanti, nascosti dietro alle auto

Antonio Mauro era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 48enne sarebbe sceso di casa - poco lontana dal luogo dell'agguato - prima di cadere vittima dell'agguato. Non appena si è accorto di essere seguito dallo scooter, consapevole di cosa stava per accadere, Mauro avrebbe tentato di fuggire correndo all'impazzata. Ma una raffica di colpi - almeno sei - lo ha fatto cadere. Nel 2007 Antonio Mauro fu vittima di un altro agguato, ma in quel caso riuscì a cavarsela solo con qualche ferita.