Napoli, tenta di prendere e portare via un bambino di 5 anni davanti casa: denunciato

I carabinieri di Napoli hanno denunciato un 45enne che ha tentato di prendere e portare via con sè un bambino di 5 anni che stava tornando da scuola. L'episodio si è verificato a Marano. Secondo quanto denunciato dalla madre del piccolo, il 45enne avrebbe afferrato il bambino per il braccio invitandolo a seguirlo con la frase "vieni con me, ti vuole un signore". È stato proprio l'intervento della madre, che era affacciata in attesa del ritorno del bimbo, che ha fatto desistere l'uomo, che è fuggito. Il bambino era stato appena riaccompagnato a casa dal pulmino scolastico.