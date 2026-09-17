Roma, tenta di strappare un bimbo dalle braccia della zia | Il padre lo riconosce dopo 4 giorni e lo fa arrestare

L'allarme è poi scattato quattro giorni dopo. Il padre del bimbo si trovava nella zona di Tor Sapienza, a poca distanza dal luogo in cui era avvenuto il tentato rapimento, quando ha notato l'uomo in strada. Dopo averlo riconosciuto, il genitore ha immediatamente contattato la sala operativa della questura. Quando il 47enne si è accorto della telefonata in corso, ha cercato di allontanarsi salendo a bordo di un autobus. Gli agenti, ricevendo le indicazioni in tempo reale dal padre del bambino, hanno seguito il percorso del mezzo pubblico e lo hanno intercettato poco più avanti. Saliti a bordo, hanno individuato tra i passeggeri la persona segnalata e l'hanno fatta scendere. Una volta fermato e portato negli uffici della polizia, il 47enne è stato riconosciuto dalla zia del bimbo. Risultato irregolare e senza fissa dimora, l'uomo è stato trasferito in carcere.