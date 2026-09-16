È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che, lo scorso 14 febbraio, tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una Rems, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno due anni la misura di sicurezza in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.