Bergamo, tentò di rapire una bimba al supermercato: "Era incapace di intendere e volere"

Era il 14 febbraio scorso: all'uscita di un supermercato a Bergamo le telecamere riprendono Emil Mortu, 47 anni, romeno senza fissa dimora, che si china e afferra la gamba destra di una bambina per rapirla. La piccola, di un anno e mezzo, tenuta per mano dalla mamma mentre davanti il papà spinge il carrello, riporta nella colluttazione la frattura del femore. L'aggressore viene subito arrestato con l'accusa di tentato sequestro e lesioni, aggravati dai futili motivi, dalla minorata difesa e dalla minore età della bimba.



Ma ora gli accertamenti medici e legali hanno stabilito che - al momento dei fatti - era incapace di intendere e di volere.