Dramma a Napoli: uccide il marito per difendersi durante una lite in casa | L'omicidio davanti alla figlia

La tragedia si è consumata tra le mura domestiche, nella zona centrale di Vicaria-Mercato. L'episodio sarebbe avvenuto in piena notte, tra le 2:30 e le 2:45, quando una lite familiare è degenerata in violenza fisica. Secondo la ricostruzione della donna, sarebbe stata aggredita e ferita con un coltello dal marito e, nel tentativo di difendersi, avrebbe reagito colpendolo a morte. È stata la stessa donna a contattare i soccorsi, consentendo l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e del personale sanitario. La donna è attualmente ricoverata in ospedale, dove è stata registrata in codice rosso, ma le sue condizioni sono stabili. La Squadra Mobile e la Procura di Napoli stanno esaminando la sua versione dei fatti e raccogliendo testimonianze per chiarire ogni dettaglio.