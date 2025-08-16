Forio d'Ischia (Napoli), sparatoria in un vicoletto: tre morti

Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all'ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù
Tre persone sono state uccise nella sparatoria verificatisi in zona Cuotto, a Forio d'Ischia (Napoli) in un vicoletto e non in un bar come si era appreso in un primo momento. Una quarta è ferita gravemente. Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all'ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù.
Sul posto ci sono carabinieri, cui sono affidate le indagini per ricostruire l'accaduto e i motivi che hanno portato alla sparatoria, polizia di Stato, vigili urbani e volontari. La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile
