Milano, uccide il compagno malato e chiama il 112: "Non ce la facevo più"

A Milano, nella notte di Ferragosto, una donna di 64 anni, Nunzia Antonia Mancini, avrebbe ucciso il compagno malato 73enne, Vincenzo Ferrigno. La donna avrebbe prima colpito l'uomo, che stava dormendo, con diverse coltellate e poi lo avrebbe soffocato con un cuscino. Sarebbe poi scesa in strada e avrebbe chiamato il 112 dicendo: "Venite, l'ho ucciso, non ce la facevo più". Lo riporta Il Giorno. La donna è stata arrestata.