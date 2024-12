Torino, 71enne uccide la moglie malata di Alzheimer e si suicida

L'omicidio-suicidio è avvenuto in una villetta, in un quartiere residenziale alle porte del paese di Castellamonte, nel Canavese. L'uomo, un odontotecnico in pensione, ha ucciso la moglie con un solo colpo alla testa poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. La coppia aveva due figli.