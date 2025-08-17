Milano, uccide il cognato a coltellate: arrestato 29enne

Omicidio a Milano: un uomo dopo aver litigato con il cognato, marito di sua sorella, lo ha ucciso con un coltello da cucina. In manette è finito un 29enne, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, arrestato in zona Corvetto la scorsa notte con l'accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo una lite per motivi familiari con la sorella e con suo marito, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, 32 anni, anche lui ecuadoriano. Raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.