Milano, uccide il cognato a coltellate: arrestato 29enne

Omicidio a Milano: un uomo dopo aver litigato con il cognato, marito di sua sorella, lo ha ucciso con un coltello da cucina. In manette è finito un 29enne, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, arrestato in zona Corvetto la scorsa notte con l'accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo una lite per motivi familiari con la sorella e con suo marito, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, 32 anni, anche lui ecuadoriano. Raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.
I militari della Stazione carabinieri Milano Vigentino e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in piazzale Ferrara dove hanno trovato l'arma del delitto. Tramite le immagini delle telecamere, hanno identificato il presunto omicida, arrestandolo a circa 200 metri dal luogo dell'accoltellamento. E' stata disposta l'autopsia sulla vittima e il 29enne è stato portato nel carcere di San Vittore
