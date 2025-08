Catania, accoltella la vicina di casa: arrestata per tentato omicidio

La polizia di Catania ha arrestato una 34enne che ha accoltellato la vicina di casa, davanti alla proprie figlie minorenni, al culmine di una lite condominiale, urlandole contro "ti ammazzo, ti ammazzo". L'accusa è di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. L'aggressione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. La donna avrebbe inferto alla vittima "più colpi in rapida successione", prima di essere bloccata dai presenti "alla vista della copiosa perdita di sangue". L'accoltellata ha riportato ferite alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo, ma non è in pericolo di vita.