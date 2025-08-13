Logo Tgcom24
Cronaca
A Gorgoglione

Anziano accoltella donna a Matera, poi spara ai carabinieri e si suicida

La donna ferita è una barista di 28 anni: è stata colpita all'interno del suo locale e poi è stata soccorsa dal 118

13 Ago 2025 - 19:00
© ansa

Un uomo di 80 anni ha accoltellato una giovane donna a Gorgoglione (Matera), poi si è allontanato e, quando i carabinieri lo hanno rintracciato, ha sparato loro contro, senza colpirli. Infine si è suicidato. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto e sulle motivazioni che avrebbero spinto l'uomo ad aggredire la donna indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Matera.

La donna accoltellata è una barista di 28 anni: è stata colpita all'interno del suo bar e poi è stata soccorsa dal 118. Trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, è attualmente ricoverata nel reparto di Chirurgia d'urgenza, con una prognosi di 21 giorni, senza essere in pericolo di vita.

Il pensionato che si è tolto la vita, residente a Torino, era originario del piccolo comune lucano, ma spesso tornava in Basilicata.

