Anziano accoltella donna a Matera, poi spara ai carabinieri e si suicida

Un uomo di 80 anni ha accoltellato una giovane donna a Gorgoglione (Matera), poi si è allontanato e, quando i carabinieri lo hanno rintracciato, ha sparato loro contro, senza colpirli. Infine si è suicidato. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto e sulle motivazioni che avrebbero spinto l'uomo ad aggredire la donna indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Matera.