Napoli, 15enne sequestrato in strada: arrestati gli ultimi due rapitori

Il sequestro si è consumato la mattina dell’8 aprile 2025, quando il 15enne è stato bloccato da tre uomini travisati e costretto a salire su un furgone. Il giovane è stato trasferito in un’abitazione del quartiere Barra di Napoli, dove è rimasto legato mani e piedi, con un cappuccio sulla testa, per circa otto ore. Nel corso della prigionia i sequestratori hanno contattato il padre del ragazzo, formulando una richiesta di riscatto che non è stata soddisfatta. Il giovane è stato poi liberato nei pressi dello svincolo della tangenziale di Licola, dove è stato ritrovato dopo l’allarme lanciato dalla famiglia.