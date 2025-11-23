Napoli, 19enne ucciso con un colpo di pistola: arrestato un 15enne

La polizia di Napoli ha arrestato un 15enne per l'agguato un cui è morto un 19enne, Marco Pio Salomone. Il minorenne è accusato di omicidio aggravato, ma anche di porto e detenzione illegali di arma da fuoco. La vittima è stata colpita da un colpo di pistola alla fronte, sabato 22 novembre. Alcuni amici avevano accompagnato d'urgenza all'ospedale il giovane, che era apparso subito in condizioni disperate. I testimoni avevano raccontato che si trovavano a bordo di un'auto, una Panda, in via Generale Francesco Pinto, zona dell'Arenaccia, quando hanno sentito un forte rumore e si sono accorti che il loro amico era stato colpito alla testa. Dalle prime indagini della polizia, è emerso il presunto coinvolgimento della vittima nello spaccio di droga.