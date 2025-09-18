Nigeria, Onu: violati i diritti delle donne, ancora rapimenti di massa

La Nigeria è responsabile di "violazioni gravi e sistematiche" dei diritti di donne e ragazze, legate a rapimenti di massa che proseguono da oltre un decennio. Lo afferma il Comitato Onu per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Cedaw), che ha pubblicato un rapporto d'inchiesta dopo una missione nel Paese. Il Comitato ha ricordato che, dopo il rapimento di massa di Chibok, avvenuto nel 2014 nello Stato di Borno, 91 studentesse risultano ancora prigioniere o disperse. Le sopravvissute continuano a subire traumi e stigmatizzazione, senza ricevere un adeguato sostegno psicologico, educativo o sociale. Secondo i dati raccolti, almeno 1.400 studenti sono stati rapiti dalle scuole del nord del Paese dal 2014 a oggi, spesso per scopi di riscatto, matrimoni forzati, scambi di prigionieri o tratta.