Multa record da 27mila euro a camionista a Pordenone: alla guida per 20 ore di fila

Un conto da 27mila euro. È il prezzo a dir poco salato che dovrà pagare un camionista per non aver rispettato parecchie norme del Codice della Strada, compresi i tempi di guida e di riposo imposti dalla normativa europea. La multa record è il risultato di ben 88 diverse sanzion i comminate all'uomo fermato dalla Stradale al Polo Intermodale di Pordenone .

A tradire "l'instancabile" camionista - al quale tra le altre cose sono stati decurtati anche 249 punti dalla patente - sono stati i dati registrati dai dischi del cronotachigrafo degli ultimi 28 giorni. Per settimane il conducente ha completamente ignorato il regolamento CE 561/2006, secondo il quale ogni autista di camion deve rispettare un limite massimo di ore di guida e osservare un riposo minimo giornaliero e settimanale.

Nei casi peggiori, il conducente aveva guidato addirittura per 20 ore (il limite massimo è di 10), riposando per sole 4 ore (al contrario del minimo di 9 ore indicate dalla normativa). Secondo la Questura, l'autista ha ammesso di aver commesso tutte le irregolarità. Anche l'impresa di autotrasporti per cui lavorava è stata sanzionata e sarà segnalata al competente Ufficio provinciale del Lavoro.