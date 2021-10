sito ufficiale

Probabilmente per un bel po' girerà lontano dalla Danimarca e da qualsiasi cosa gli ricordi Copenhagen. Un uomo di origini irachene infatti è rimasto letteralmente a piedi sulle strade danesi. A piantarlo in asso non la sua vettura bensì un autovelox. L'automobilista, diretto a casa in Norvegia, ha pensato bene di testare la velocità del suo nuovo bolide e ha premuto l'acceleratore. La sua Lamborghini Huracan Performante Spyder ha risposto come si deve, raggiungendo in breve i 234 km orari laddove la legge ne consente solo 130.