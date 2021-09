John Lennon, un brano inedito all'asta in Danimarca

Sarà battuta all'asta a Copenhagen un nastro del 1970 in cui John Lennon canta un brano inediti intitolato "Radio Peace", durante un'intervista. La cassetta era stata registrata il 5 gennaio 1970 quando l'ex Beatles trascorse alcune settimane nello Jutland, in Danimarca, con sua moglie Yoko Ono .

La traccia di 33 minuti è stata registrata da quattro adolescenti danesi che all'epoca affrontarono una tempesta di neve per intervistare il loro idolo per il giornale del loro liceo. Tra gli argomenti della chiacchierata, la campagna per la pace della coppia Lennon-Ono, alla frustrazione di John per la sua immagine come parte dei Fab Four.

"Siamo andati in soggiorno e abbiamo visto John e Yoko seduti sul divano, è stato fantastico. Ci siamo seduti con loro ed eravamo abbastanza vicini l'uno all'altro", ha raccontato Karsten Hojen, uno degli intervisatori dell'epoca e tra i proprietari del nastro, che ora ha 68 anni. La cassetta sarà battuta all'asta insieme a una copia del giornale della scuola e 23 fotografie. Si stima che possa raggiungere tra i 32mila e i 50mila dollari.

Lennon e Yoko Ono arrivarono in Danimarca nel dicembre 1969 per decidere il futuro della figlia di cinque anni di lei, Kyoko, che viveva con suo padre nello Jutland settentrionale. In quel momento, i Beatles avevano registrato il loro ultimo album, "Abbey Road", e, nonostante non fosse ancora ufficiale, il gruppo si era ormai sciolto.

