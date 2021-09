La Danimarca riapre tutto, dai luoghi al chiuso all'aperto: nessuna limitazione

La Danimarca è il primo Paese che ha rimosso tutte le misure anti-Covid. "Sono felice di non dover più portare la mascherina, è davvero bello". Così un cittadino ai microfoni di "Quarta Repubblica" che mostra come vivono i danesi adesso che il 70% della popolazione è vaccinata. "Sembra di essere tornati a due anni fa", dice invece un italiano in visita a Copenaghen.

La mascherina è stata completamente abolita, persino sui mezzi pubblici. Lo mostra l'inviato del programma di Rete 4 che prende la metropolitana. Stessa situazione nei centri commerciali, nessun distanziamento, nessun ingresso contingentato. Ed è lo stesso nei bar e ristoranti.

"L'emendamento che classificava la malattia come pericolosa per la società è terminato il 10 settembre - fa sapere un virologo - il Parlamento doveva decidere se rinnovarlo oppure no, ma poichè la situazione è buona sarebbe stato difficile giustificare la proroga delle restrizioni", conclude.