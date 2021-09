Schiacciato da un camion, muore nel Veronese

ansa

Non si ferma la drammatica striscia di morti sul lavoro. A Cologna Veneta, nel Veronese, un uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto ad un camion, in circostanze ancora da chiarire. Inutili i tentativi di rianimazione del lavoratore. Non si esclude si tratti di un autista. Nelle ultime ore ci sono state vittime nel Lazio, in Puglia e in Alto Adige.