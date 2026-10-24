"Movimento 17 ottobre", identificata e portata in questura la mente della pagina social: ecco chi è
Il giovane, di seconda generazione, è stato portato in questura a Milano. In corso perquisizioni in un appartamento alla periferia della città
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È stato individuato e portato in questura a Milano il presunto fondatore e gestore della pagina Instagram "Movimento 17 ottobre", aperta all'indomani degli scontri dello scorso weekend e subito diventata virale sui social. Si tratterrebbe di un 30enne italiano di seconda generazione, di origini straniere. Il giovane, residente in provincia di Brescia, adesso si trova negli uffici della polizia a Milano per essere interrogato.
Chi è il 30enne fermato
Perquisizioni in corso in un'abitazione alla periferia del capoluogo lombardo: sarebbe di una sua amica. In mattinata gli agenti della Digos di Brescia hanno perquisito un'altro appartamento tra Mazzano e Gavardo, nel Bresciano, dove vive ancora la sua famiglia. Nel corso dell'attività sarebbe stato trovato materiale informativo ritenuto di interesse investigativo. L'uomo avrebbe un curriculum scolastico di alto livello, tra studi di geopolitica e un dottorato di ricerca. Sarebbe anche un attivista dei movimenti pro-Pal e giornalista free-lance che collabora con Il Fatto Quotidiano.