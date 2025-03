Morto Fulco Pratesi, il fondatore del Wwf

A tracciare un ricordo biografico del fondatore è stato lo stesso Wwf. Nato a Roma nel 1934 e sfollato nella prima infanzia con la famiglia nella proprietà di campagna nel Viterbese, Fulco Pratesi "è entrato presto a contatto con la natura". Dopo un'infatuazione giovanile per la caccia, convertì il suo interesse per la natura e gli animali nella conservazione. La sua seconda vita iniziò nel 1963, nelle foreste dell'Anatolia, in Turchia, dove si era recato a caccia. Gli si parò di fronte un'orsa con tre piccoli. Fu un incontro "folgorante", come lui stesso lo ha definito, e che "gli fece cambiare totalmente prospettiva". Tornato in Italia, "vendette il fucile e acquistò una macchina fotografica". Poi, "saputo della nascita del World Wildlife Fund in Svizzera, li contattò per far nascere la sezione italiana". "Ma dovrà trovare lei i soldi necessari al progetto", fu la risposta. Con famiglia e già quattro figli, non era facile. Riuniti alcuni amici illuminati nel suo studio di architetto, nacque nel 1966 il Wwf Italia, "con pochi soldi e tanto entusiasmo. Entusiasmo che è rimasto sempre stato il suo tratto distintivo fino agli ultimi giorni della sua vita".